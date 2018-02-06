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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Karasu ilçesinde 6 kilo 570 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kilo 570 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde ikamet eden T.A. ve K.Ç'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 21 kavanoz içerisinde 6 kilogram 570 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca iki hassas terazinin bulunduğu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #sakarya #karasu
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