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Sakarya'da yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, pasaportu bulunmayan Afgan uyruklu 22 kişi yakalandı

Sakarya'da yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim

Sakarya'da pasaportu bulunmadığı gerekçesiyle yakalanan Afgan uyruklu 22 kişiden 2'si, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve yabancı uyruklu kişilerin kontrolüne yönelik çalışmalar sırasında, pasaportu bulunmayan Afgan uyruklu 22 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yapılan inceleme ve parmak izi kontrolünde, Afganistan uyruklu M.A.K'nin Sakarya'da 2 ayrı iş yerinden, A.V.A'nın ise kentte ve Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilerek, gözaltına alındığı kaydedildi.
Pasaportu bulunmayan diğer Afgan uyruklu kişilerin ise idari işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı uyruklu #hırsızlık olayı #Denetim #Afgan uyruklu
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