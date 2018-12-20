Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya'da etkisini gösteren sağanağa ilişkin, Sapanca Gölü'nde 3 günde 21 santimetrelik artış gözlendiğini, bunun şehrin 1,5 aylık su kullanımına eşdeğer olduğunu bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehirde etkisini gösteren son yağışlarla Sapanca Gölü seviyesinin 3 gün içerisinde 21 santimetre yükseldiğini ifade etti.



Sapanca Gölü'nün seviyesinin 18 Aralık Salı günü 31 metre 59 santimetre kotundayken, bugün ise 31 metre 80 santimetre kotuna ulaştığını belirten Keleş, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 gün içerisinde 21 santimetrelik bir artış gözlendi. Yağışlar şehrimizin Sapanca Gölü'nden 1,5 aylık su kullanımına bedel 9 milyon 870 bin metreküplük su getirdi. Temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı dünyada gölümüzü örnek bir havza yönetimi modeliyle koruyoruz. Her türlü çevresel risklere karşı 7/24 hazır bekliyoruz. Yağışlar da gölün seviyesinin yükselmesi ve suyun deviniminin sağlanması için oldukça önemli. İnşallah bölgemiz bol kar yağışı da alır ve gölümüz maksimum seviyeye en kısa süre içerisinde ulaşır." ifadesini kullandı.

