Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yiğithan Keskin yönetimindeki 16 HJ 513 plakalı otomobil, D-650 karayolu Sakarya istikametinde bariyerlere çarptı.



Kontrolden çıkan otomobil daha sonra aynı istikamette giden Emrah Kara idaresindeki 61 HB 848 plakalı otomobille çarpıştı.



Bu esnada Avni Bulut idaresindeki 34 LR 3508 plakalı cam yüklü tır, kaza sonucu yolda oluşan konvoyu fark edemeyip, önce İdris Altıntaş yönetimindeki 54 B 7919 plakalı minibüse, daha sonra da Murat Çam'ın kullandığı 54 LS 749 plakalı ve İlyas Maral idaresindeki 01 EAS 04 plakalı otomobil ile Mehmet Aksoy'un kullandığı 11 DV 193 plakalı seramik yüklü kamyona çarparak durabildi.



Kaza nedeniyle D-650 karayolunun Sakarya istikameti trafiğe kapanırken, Yiğithan Keskin ile onun yanında bulunan Yunus Emre Keskin, Avni Bulut, İdris Altıntaş, İlyas Maral, Murat Çam ve Mehmet Aksoy yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Karayolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlandı.