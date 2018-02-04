Adapazarı ilçesinde geçen eylül ayında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl eylül ayında çıkan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen eylülde Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, iki grup arasındaki silahlı kavga olayına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında, Adapazarı ilçesinde bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, evin balkonundan atladıktan sonra araçla kaçmaya çalışan A.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Bu arada şüphelinin, cinayet ve uyuşturucu suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.



Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 1 Eylül 2017'de taksi ve ilçe otobüs durakları bulunduğu mevkide, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım ile kuzenleri E.Y. yaralanmıştı. Yıldırım kardeşler, kaldırıldıkları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.