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Sakarya'daki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hendek ilçesinde 10 ayrı adreste düzenlediği jandarma destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'daki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hendek ilçesinde 10 ayrı adreste düzenlediği jandarma destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 adrese 120 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Jandarma Komutanlığı görevlilerinin de desteği Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bölgedeki adreslerde yapılan eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma çalışmalarında, R.D.(30), E.T.(40), S.T.(19), C.H.(19), Ö.B. (34) ve Ö.B. (23) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 111 gram sentetik cannabinoid bonzai, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 5 fişeği, 2 kurusıkı tabanca, çalıntı oldukları değerlendirilen 1 çift araç plakası, 1 ağaç kesme motoru, 1 tablet bilgisayar, 5 cep telefonu, 1 oto teybi, 1 projektör, 1 kayıt cihazı, 2 tescilsiz motosiklet, 2 demir kesme makası ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 215 lira para ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #av tüfeği #bonzai #hendek #jandarma komutanlığı #operasyon #Sakarya Emniyet Müdürlüğü
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