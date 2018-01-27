Sapanca ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Sapanca Adalet Sarayı önünde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından polis ekipleri, taraflara müdahale ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden , , F.A, Y.A. ve E.A. tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden S.F.'nin yargılanmasına ise dışarıdan devam edileceği bildirildi.



Ekipler ayrıca, iki şüphelinin de hastanede tedavi sürecinin devam ettiğini, gözaltı işlemlerinin bu aşamadan sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.

İddiaya göre, dün ifade vermek için Sapanca Adalet Sarayı'na gelen kişilere, aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grup tarafından ateş açılmasının ardından, iki gruba Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmiş, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayda yaralanan 4 kişi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.