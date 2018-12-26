Hendek Sulh Ceza Hakimliği, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Hendek Sulh Ceza Hakimliği, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek Sulh Ceza Hakimliğinden olayla ilgili yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren hakimliğin aldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Olayın basın yayın organlarında yayınlanmasının soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceği dikkate alınarak soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."



Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesine getirilen H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Sakarya Valiliğince yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, olayın sebebinin çarpıtılarak etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığı belirtilmiş, olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığının tanık beyanlarından açıkça anlaşıldığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansına (AA) açıklamalarda bulunan öldürülen kişinin ağabeyi Fahrettin Sakçı da cinayetin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasına tepki göstermişti.