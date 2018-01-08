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Sakarya'daki terör operasyonları: 5 kişiden biri tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 kişiden biri tutuklandı

Sakarya'daki terör operasyonları: 5 kişiden biri tutuklandı

 Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, 22-31 Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı #sakarya #operasyon #deaş #adliye
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