Eski Sakarya emniyet müdürleri Aktaş ve Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 1'i tutuklu 3'ü firari 10 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 1'i tutuklu 3'ü firari 10 emniyet mensubunun, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni konuşmaları kaydetmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zakir Tütüncü, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belge ve heyet değişikliğinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Zakir Tütüncü, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "23 aydır tutukluyum, ailem zor durumdadır, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar da mahkeme dosyasına giren belgelerden, aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Söz alan Zakir Tütüncü'nün avukatı da müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade ederek, sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zakir Tütüncü'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça ve Abdülhamit Ata hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 2 Mart'a erteledi.



İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.