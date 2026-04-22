Sakarya Nehri'nde balık tutarken akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde balık tutan yabancı uyruklu Ahmet İdris, oltaya takılan balığı almak için beline ip bağlayarak girdiği suda akıntıya kapılarak kayboldu. Dün meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, ikinci gününde su altında ve su üstünde aralıksız sürdürülüyor.

BALIĞI ÇIKARTMAK İÇİN GİRDİĞİ NEHİRDE İP KOPUNCA AKINTIYA KAPILDI

Ahmet İdris ve beraberindeki bir akrabası, nehir kenarında balık tuttukları sırada oltaya bir balık takıldı. İdris, balığı sudan çıkartabilmek amacıyla beline bir ip bağlayarak nehre indi. Balığı almak için çabaladığı esnada nehrin sert akıntısına dayanamayan ipin kopması neticesinde İdris suya düştü. Kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuğun akrabası, durumu haber vermek üzere İdris'in o sırada iş yerinde çalışan ağabeyinin yanına koştu. Ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde bot ve dron desteğiyle başlayan arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti. Sabahın erken saatlerinde bölgede arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı. Çalışmalara; AFAD'dan 3 araç, 1 bot ve 7 personel, JAK'tan 2 araç, 1 bot ve 5 personel, Kocaeli Deniz Polisi'nden 1 araç ve 5 personel, Sakarya İtfaiyesi'nden 1 araç, 1 bot ve 2 personel ile Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) 2 araç, 2 bot, 4 dron ve 14 personel katılıyor. Ekipler, kaybolan çocuğu bulabilmek için nehrin içini ve yüzeyini detaylı bir şekilde tarıyor.

"KARDEŞİM BALIĞI ALMAK İSTEDİ, İP KOPUNCA NEHRE DÜŞTÜ VE GİTTİ"

Çalışmaların devam ettiği ikinci günde ekiplerin yanından ayrılmayan ve babalarının Almanya'da olduğunu belirten ağabey Abdulkerim İdris, olayın detaylarını anlattı. Kardeşinden gelecek iyi bir haberi bekleyen ağabey, şu ifadeleri kullandı:"Benim akrabam ile kardeşim balık tutmaya gittiler. Nehirde tuttukları balığı almak için vücutlarına ip bağlayıp kardeşim suya girdi. Benim kardeşim suya girdiğinde batıp çıkmış ve sonrasında ip kopunca kaybolmuş. Akraba gelerek kardeşimin suya düştüğünü söyledi. Bende hemen düştükleri yere gelerek sağa sola baktım ama göremedim. Babam Almanya'da ben tek geldim bölgeye. Ekipler geldi arıyorlar Allah razı olsun. Kardeşim balığı almak istedi, ip kopunca nehre düştü ve gitti"