Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi olayında son dakika gelişmesi

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi olayında son dakika gelişmesi

Şüpheli E.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü. 

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ş. tutuklandı.
Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde dün STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. 

Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş. yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adliye #Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan #sevk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.