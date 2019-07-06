Sakarya Üniversitesi harekete geçti

Ormanlarda çıkan yangınların yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Sakarya Üniversitesi konuyla ilgili harekete geçti, Üniversite bünyesinde yangın araştırma merkezi kurdu. Yangınların en aza indirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bir anlık dikkatsizlik bir ormanı yok edebiliyor. Yapılan araştırmalar yangınların yüzde 80'inde insan kusuru olduğunu ortaya koyuyor.



Söndürülmeden atılan sigara izmaritinden, cam kırıklarınına kadar dikkat edilmeyen birçok unsur orman yangınlarına neden oldu.



Yapılan araştırmalarda orman yangınların yüzde 80'ininde insanların ihmali olduğu tespit edildi.



Konuyla ilgili Sakarya Üniversitesi harekete geçip Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi kurdu. Türkiye'de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi için çalışmalar başlattı.



Kurulan araştırma merkezinde, 10 öğretim üyesi ve 100 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi çalışma yapacak.





ulusal.com.tr