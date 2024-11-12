Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı. Daha sonra İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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