Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hastanede hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan işçilerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hastanede hayatını kaybetti!
Editör: Metehan Gül
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Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda, 6 Mayıs'ta ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varilin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi Selçuk Yılmaz (44), dün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Selçuk Yılmaz'ın cenazesi, Akyazı Hastane Mahallesi Yeşildirek Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aynı hastaneye kaldırılan diğer işçiler F.Y. ve A.K.T'nin ise tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sakarya akyazı
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