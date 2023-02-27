Sakarya'da çalılık alan yandı

Sakarya'da ormanı tehdit eden yangın söndürüldü

Aziziye Mahallesi Küçükboğaz Gölü mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazözlerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan yangın mahallinde onlarca dönüm arazi zarar gör

Kaynak: Anadolu Ajansı

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