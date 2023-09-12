Sakarya'da çilek böyle üretilmeye başlandı

BAHTİYAR BODUR

Çileği köylülere anlatmak için çok çabaladı, önce kimseyi ikna edemese de köylünün kaderini değiştirdi. Hasan Kurt 91 yaşında emekli öğretmen. Sakarya Pamukova'ya çileği nasıl götürdüğünü Ulusal Kanal'a anlattı.

Çileği ekti büyüttü, sıra bu meyveyi köylülere anlatmaya geldi, kapı kapı gezdi. Uzun uğraşlar sonucu amacına ulaştı ve başardı. Şimdi Çilekyaylası'nda köylülerin geçim kaynağı bu çilek oldu. Hasan Kurt köylülere bıraktığı miras için mutlu.