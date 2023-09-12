Sakarya'da çilek böyle üretilmeye başlandı
Sakarya'da çileğin üretim hikayesine bakalım şimdi. 91 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Kurt, çileği Pamukova'ya ilk getirdiğinde kimseyi ikna edemedi. Elinde çilekle kahve kahve gezdi. Sonrasında çilek herkesin geçim kaynağı oldu.
BAHTİYAR BODUR
Çileği köylülere anlatmak için çok çabaladı, önce kimseyi ikna edemese de köylünün kaderini değiştirdi. Hasan Kurt 91 yaşında emekli öğretmen. Sakarya Pamukova'ya çileği nasıl götürdüğünü Ulusal Kanal'a anlattı.
Çileği ekti büyüttü, sıra bu meyveyi köylülere anlatmaya geldi, kapı kapı gezdi. Uzun uğraşlar sonucu amacına ulaştı ve başardı. Şimdi Çilekyaylası'nda köylülerin geçim kaynağı bu çilek oldu. Hasan Kurt köylülere bıraktığı miras için mutlu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi