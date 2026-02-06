Sakarya'da dehşet: Emekli polis eşini ve MHP İlçe Başkanı'nı öldürdü

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli bir polis, eşini evde silahla vurarak öldürdü.

Şüpheli, daha sonra MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı da ofisinde silahla vurarak öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli polis, işlediği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.