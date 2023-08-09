Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Hangi ilçelerde denize girilmiyor?

Sakarya'da olumsuz deniz koşulları nedeniyle üç ilçede denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Hangi ilçelerde denize girilmiyor?

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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