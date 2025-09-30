Sakarya’da düğün faciası! Havai fişek patladı, bir kişi görme yetisini kaybetti

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Şerbetpınarı Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzeninin düğününde kontrolsüz şekilde ateşlenen havai fişeği güvenli bir alana taşımak isteyen İlker Yiğit, patlamanın ortasında kaldı.

Patlama sonrası ağır yaralanan Yiğit, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ameliyatta sağ gözüne 12 dikiş atıldı. Doktorlar, Yiğit’in görme kabiliyetini neredeyse tamamen kaybettiğini ancak ışığa duyarlılığın umut verici olduğunu açıkladı.

“HAVAI FİŞEK TEK GÖZÜNÜN ÜZERİNDE PATLAMIŞ”

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Özmen, İlker Yiğit’in geçirdiği operasyon hakkında şu bilgileri verdi: “Havai fişek topluma doğru dönükmüş, kendine doğru çevirmiş. İnsanları koruyayım derken kendisi zarar görmüş. Havai fişek tek gözünün üzerinde patlamış. Gece yarısı geldi bize, gözde ciddi bir yaralanma, kirpiklerinde yanma söz konusuydu. Şeffaf ve sert tabaka ikiye ayrılmıştı, gözün içerisinde kanama vardı. Biz önce kirli dokuları temizledik, ardından kornea ve sklera tabakasını diktik.”

Doç. Dr. Özmen, Yiğit’in görme kabiliyeti konusunda tamamen karamsar olmadıklarını belirtti: “Şu anda ön tabaka stabil durumda, ışık hissi var. Ağır bir travma olmasına rağmen görme kabiliyetinden umutluyuz. Göz içerisindeki kanamanın çekilmesini bekleyeceğiz. Eğer çekilmezse ikinci bir ameliyat ile kanamayı temizlememiz gerekebilir. Hastamız yaklaşık 4 gündür gözetim altında, tedavileri sürüyor.”

“BİTTİ ZANNETMİŞTİM, SONUNA KADAR BEKLEMİŞTİM”

Kazayı anlatan İlker Yiğit, yaşadığı korku dolu anları şöyle dile getirdi: “İnsanlara zarar vermesin diye havai fişeği elimle olay yerinden uzaklaştırmak istedim. Uzaklaştırdığım esnada elimde dağıldı. Bitti diye attım. Sonrasında toplamaya gittiğimde kutunun içinde son bir tane kalmış. Barut yanmaya başlayınca kutuyu kendime çevirdim ve yüzüme patladı. Hiç beklemiyordum. Bitti zannetmiştim ve sonuna kadar beklemiştim.”

İlker Yiğit, yaşadığı talihsiz olay sonrası herkese uyarılarda bulundu: “Allaha şükür doktorlarım ilgileniyor, iyiyim. İnceden ışık hissi var, inşallah iyi olacağım. Kendi yaşıtlarım, büyüklerim herkes havai fişeklerden, konfetilerden, meşalelerden uzak dursun. Eğlenecek şeyler değilmiş bunlar. Ben böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum.”