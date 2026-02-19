Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 1 saatte söndürülen yangında yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan dumanlar çevrede görüş mesafesini düşürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 1

Yangın, Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren Elvan Gıda isimli fabrikada meydana geldi.

1 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 2

Şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapılan tesisin üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 3

Alevlerden yükselen yoğun dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, çevredeki görüş mesafesinin de düşmesine yol açtı.

3 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 4

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 5

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, fabrika içerisindeki personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

5 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 6

Söndürme çalışmalarında toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri görev aldı.

6 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 7

Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

7 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 8

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı sağlık kontrolü yaptı.

8 9
Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi - Resim: 9

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

9 9
sakarya yangın fabrika