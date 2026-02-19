Sakarya'da fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 1 saatte söndürülen yangında yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan dumanlar çevrede görüş mesafesini düşürdü.
Yangın, Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren Elvan Gıda isimli fabrikada meydana geldi.
Şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapılan tesisin üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerden yükselen yoğun dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, çevredeki görüş mesafesinin de düşmesine yol açtı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, fabrika içerisindeki personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Söndürme çalışmalarında toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri görev aldı.
Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı sağlık kontrolü yaptı.
Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.