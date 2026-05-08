Sakarya’da fabrikada şiddetli patlama! Yaralılar var
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren konveyör bant üretim fabrikasında patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralanan işçilerin olduğu bildirildi.
Fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Patlamada yaralananların olduğu bildirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürerken, bölgede incelemeler devam ediyor.
SATSO'DAN AÇIKLAMA
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hendek 2. Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren Odamız Üyesi Ziligen firması üretim tesisinde yaşanan elim patlamada yaralanan firma çalışanlarına acil şifalar diliyor, herhangi bir can kaybı olmamasını temenni ediyoruz."