Sakarya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-650 kara yolu Düzakçaşehir Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden A.E idaresindeki 34 YNA 03 plakalı otomobil, bir dinlenme tesisinde çalışan ve iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Recep Sarıca'ya çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep Sarıca'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

Sarıca'nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü A.E. gözaltına alındı.