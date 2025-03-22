Sakarya'da feci olay: Taekwondo hocası yıkılan duvarın altında kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarını kaldırmaya çalışan 66 yaşındaki 2 çocuk babası taekwondo hocası Aydın Demiröz, yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, 10012. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Demiröz, evinin bahçesinde bulunan eski yapının molozlarını kaldırmak için kepçe çağırdı. Moloz kaldırma işlemi devam ederken, yapının duvarlarından biri aniden çöktü ve Demiröz’ü altında bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak duvarın altından çıkarılan Demiröz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Demiröz hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatılırken, moloz kaldırma çalışmasını yapan kepçe operatörü A.E., tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındı.