Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 17 suçtan 52 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı çukurda yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 17 suçtan 52 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince saklandığı çukurda yakalandı. G.D. (36) isimli hükümlü, uzun süre kimliğini gizleyerek çeşitli illerde ve akrabalarının evlerinde saklandıktan sonra son olarak Sakarya'da yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, G.D.'nin Karasu ilçesine geldiği tespit edildi. Firari hükümlünün kimliğini saklamak için çeşitli yöntemler kullandığı, suçlarının çoğunu uzak şehirlerde ve akrabalarının adreslerinde gizlendiği belirlendi.

10 Şubat tarihinde Ankara’dan otostopla yola çıkarak Bolu’ya ulaşan ve oradan yaya olarak Karasu ilçesine gelen G.D., sonunda akrabalarının kurduğu çadırda saklandığı çukurda yakalandı. Jandarma ekipleri, başarılı bir operasyonla firari hükümlüyü çadırda gizlenmiş olduğu çukurda buldu.

Hakkında 16’sı "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" ve 1’i "basit yaralama" olmak üzere toplam 17 suçtan 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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