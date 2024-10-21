Sakarya'da gece yarısı korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yüyen yangın, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bölgede D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.