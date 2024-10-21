Sakarya'da gece yarısı korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. 5 iş yerine sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da gece yarısı korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yüyen yangın, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Sakarya'da gece yarısı korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü - Resim : 1

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bölgede D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sakarya'da gece yarısı korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü - Resim : 2

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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