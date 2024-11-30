Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Küçücek İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının hızla büyümesiyle, tesisin çevresindeki alan da yoğun dumanla kaplandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçilere müdahale etmek için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalarla yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, itfaiye ve sağlık ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.

1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında, tesisin içinde bulunan 8 işçiden 7’si yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İşçilerden birisi ise durumunun ağırlaşması nedeniyle ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, yangının olası nedenlerini araştırıyor.