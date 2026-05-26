Sakarya'da gölette cansız bedeni bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir tabiat parkında, Mersin'de kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in cansız bedeni gölette bulundu. Genç kadının elinde cep telefonuyla gölete doğru yürüdüğü son anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Pazar günü Karaabdiler Mahallesi'ndeki tabiat parkına giden vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye birimlerinin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis ekipleri gölet çevresinde yaptıkları incelemede kıyıda bir çanta buldu. Çantanın içinde yapılan aramada, cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu tespit edildi.
Emniyet birimlerinin bilgi ağında yaptığı sorgulamada, olayın yaşandığı gün Görgin'in annesinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle genç kadının tabiat parkındaki son anları saniye saniye saptandı. Kayıtlarda, parka giriş yapan Görgin'in elindeki cep telefonuyla ilgilenerek doğrudan cansız bedeninin bulunduğu noktaya doğru yürüdüğü yer alıyor.
Mersin'de ailesi tarafından aranırken Sakarya'da cansız bedeni bulunan Görgin'in bu kente geliş nedeni henüz bilinmiyor.
Genç kadının kesin ölüm sebebinin saptanması ve olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla başlatılan adli soruşturma sürüyor.