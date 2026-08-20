Sakarya'da 'Gulyabani' nöbeti! 6 aydır mahalleye kabusu yaşatıyor

Yeşilçam'ın ünlü Gulyabani filmini aratmayan gizemli şahsı yakalamak isteyen vatandaşlar, sokaklarda sopalarla gece nöbeti tutmaya başladı.

EVLERE TAŞ VE LAZERLİ TACİZ: GÜVENLİK KAMERALARINI BİLE HEDEF ALIYOR

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, gece karanlığında ortaya çıkan şahıs evlerin çatılarına ve camlarına parke taşları fırlatıyor, pencerelerden içeri lazer ışığı tutarak çevreye korku salıyor.

Vatandaşların kendisini görüntülemek amacıyla taktırdığı güvenlik kameralarını da taş atarak devre dışı bırakan şüpheli, yaşanan kovalamacalarda karanlıktan ve mısır tarlalarından faydalanarak izini kaybettiriyor.

KOVALAMACADA BİR KİŞİ YARALANDI, POLİS VE MAHALLELİ TEYAKKUZDA

Son günlerde artan eylemler nedeniyle mahalle halkı sabahın ilk ışıklarına kadar sokaklarda devriye geziyor. Şahsı yakalamaya çalışan bir mahalle sakininin, şüphelinin kaçarken fırlattığı taşla bacağından yaralandığı öğrenildi.

Görüntülere mahalle sakinlerinin sokak başlarında nöbet tuttuğu anlar yansırken, ihbarlar üzerine polis ekiplerinin de bölgede denetim ve devriye faaliyetlerini artırdığı bildirildi.