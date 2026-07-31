Sakarya'da husumet kanlı bitti! Zabıta memuru berberi silahla vurdu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 yıl önce işlenen cinayet nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, zabıta memuru O.F.G. (28), berber K.Ç.’yi (27) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sakarya'da husumet kanlı bitti! Zabıta memuru berberi silahla vurdu
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Edinilen bilgilere göre olay, Hendek ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önceki bir cinayet sebebiyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen zabıta memuru O.F.G. ile berber K.Ç. karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Peş peşe ateş etti: Berber ağır yaralandı

Kavga esnasında zabıta memuru O.F.G., yanında bulunan tabancayla berber K.Ç.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan K.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis şüphelinin peşinde

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan zabıta memuru O.F.G.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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