Sakarya'da husumetli aileler arasında silahlı kavga

Sakarya'da Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı’nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma başladı. Büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S’nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı.

Mermilerden bazıları yol kenarındaki su borusuna, park halindeki otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin andından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakaladı.