Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kahvehaneye ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Teketaban Mahallesi'nde otomobille bir kahvehane önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, silahla ateş açarak uzaklaştı.
Saldırıda kahvehanede bulunan Onur T, Recep A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, kahvehaneye ateş açılması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kahvehaneye ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.