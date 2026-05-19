Sakarya'da kanlı gece! Husumetli gruplar kara yolunda çatıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların konuştuğu kanlı bir çatışmaya dönüştü. D-140 kara yolu yakınlarında meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan 6 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi mevkisinde, D-140 kara yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine iki grup da yanlarında getirdikleri tabancaları çekerek birbirlerine acımasızca ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Adeta savaş alanına dönen olay yerinde kurşunların hedefi olan 6 kişi kanlar içinde yerde kaldı. Çatışmada yaralanan şahısların isimleri ve yaşları şu şekilde açıklandı:

E.A. (20)
R.Y. (22)
K.T.D. (26)
H.K.Y. (27)
B.Y. (60)
A.S.M. (22)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hızla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil tedavileri tamamlanan yaralılar, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından Akyazı Devlet Hastanesi acil servisi önünde tarafların yakınları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri hem hastane çevresinde hem de çatışmanın yaşandığı Salihiye Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, çatışmaya karışan şüphelilerin tespiti ve adli sürecin yürütülmesi için çok yönlü soruşturma başlattı.

