Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza! Kazaya Neler Sebep Oldu?

Peki bu kaza neden yaşandı. Sisli havadan mı yoksa otoyol kurallarına, hız limitlerine uymamaktan mı kaynaklandı. Uzmanına sorduk.



7 araç birbirine girdi, can pazarı yaşandı. Yaşanan kaza gözleri tekrar hız limitlerine çevirdi. Akıllara kurallara uyulup uyulmadığı sorusunu getirdi.



Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde yaşandı. Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın bulunduğu 7 araç, zincirleme kaza yaptı.



Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.



Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Kazanın tam nedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu netlik kazanacak.





Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, denetimlerin yetersiz olduğunu söyledi.



Uyarılarını sıralayan İntepe, otoyol kurallarının uygulanması gerektiğini vurguladı.



Korkutan 2 kaza haberi de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi ölümden döndü.