Sakarya’da kimyasal sızıntı paniği! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da kimyasal sızıntı paniği! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyondan sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin uyarısı üzerine kamyon şoförü aracını yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti.

İKİ KİŞİ KİMYASALDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan B.G. ve S.A. kimyasal maddeden etkilendi. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler, çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tankerin D-100 kara yolunda sızıntı yapması üzerine emniyet amacıyla yan yola girdiği bilgisiyle bölgeye geldiğini söyledi. Kamyonun sanayi sitesinin girişinde beklediğini belirten Demirel, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak." dedi.

ULUDERE ÇAYI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Demirel, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı da önlem alındığını kaydetti.

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