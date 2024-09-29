Sakarya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybederken 2 aracın daha karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Remzi Çetin'e, T.A'nın kullandığı 34 VJ 7031 plakalı otomobil çarptı. Sürücünün ani fren yapması nedeniyle aynı yöndeki Ö.S. idaresindeki 34 ZLJ 69 ve H.P'nin kullandığı 43 AFT 036 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya öldü - Resim : 1

Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Remzi Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçlarda yaralanan 3 kişi ise Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolundaki ulaşım, cenaze ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Remzi Çetin'in, Pamukova ilçesinde oturduğu ve cenazeye katılmak için gittiği Geyve ilçesinden döndüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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