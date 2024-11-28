Sakarya’da korkunç kaza: Sürücü kaçtı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazası, bir ailenin trajedisiyle sonuçlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sakarya’da korkunç kaza: Sürücü kaçtı!
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Darıçayırı Mahallesi mevkiinde, 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş’ın kullandığı başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından karı-kocanın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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