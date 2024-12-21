Sakarya’da sağlık çalışanına silahlı saldırı: Fail kaçtı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 112 Acil servis personeli, nöbete giderken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan sağlık çalışanı Furkan K. (27), kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sakarya’da sağlık çalışanına silahlı saldırı: Fail kaçtı
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Olay, sabah saatlerinde Kocaali Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nöbete gitmek için evinden çıkan Furkan K.’nin kullandığı otomobile, hastane yakınlarında seyir halindeyken başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Furkan K., otomobilini kullanarak Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti.

İlk müdahalesi burada yapılan Furkan K., ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırganın otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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