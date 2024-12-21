Sakarya’da sağlık çalışanına silahlı saldırı: Fail kaçtı

Olay, sabah saatlerinde Kocaali Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nöbete gitmek için evinden çıkan Furkan K.’nin kullandığı otomobile, hastane yakınlarında seyir halindeyken başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Furkan K., otomobilini kullanarak Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti.

İlk müdahalesi burada yapılan Furkan K., ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırganın otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.