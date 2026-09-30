Sakarya'da sel felaketi! Kuvvetli yağış sonrası 4 ilçede okullara 1 gün ara verildi

Meteoroloji uyarısının ardından Sakarya genelinde etkisini artıran şiddetli yağışlar sele neden oldu. Dere yataklarının taşmasıyla birlikte alçak kesimlerde bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, tarım arazilerinde de büyük maddi hasar meydana geldi. Belediye ve AFAD ekipleri su baskınlarına müdahale etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR LİSTESİ

Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Sakarya'nın 4 ilçesinde valilik ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararıyla yarın eğitim yapılmayacak okullar şunlardır:

Akyazı İlçesi: Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu ile Yağcılar İlkokulu.

Erenler İlçesi: Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulu.

Karapürçek İlçesi: Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ile Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulu.

Karasu İlçesi: Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu.