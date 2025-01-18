Sakarya'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan bir tır, kısa süre içinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahmut İ'nin kullandığı, plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tır, Pamukova-İznik kara yolunun Pekmezli rampası mevkiinde aniden alev aldı. Elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı belirtilen yangın, tırın motor kısmında başladı ve hızla büyüdü.

Yangının başladığını fark eden sürücü, hızla aracını durdurarak araçtan inip güvenli bir mesafeye geçti. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak yangın kısa süre içinde büyüdü ve tırın dorse bölümünü de sardı.

Yangının büyümesinin ardından Sakarya ve Bilecik'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda sürücü ve çevredeki araçlar zarar görmeden kurtuldu.