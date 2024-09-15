Sakarya'da şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamadan ötürü ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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