Sakarya’da tüyler ürperten olay: Ormanlık alanda terk edilmiş araç, tüfek ve 150 metre aşağıda ceset!

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir ormanlık bölgede, bir aracın hemen yanında tüfek ve kan lekeleri bulunması üzerine başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Ümit Kiraz’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sonlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da tüyler ürperten olay: Ormanlık alanda terk edilmiş araç, tüfek ve 150 metre aşağıda ceset!
Yayınlanma:

Olay, Serdivan Selahiye Mahallesi'nde, ilçe belediyesine ait asfalt şantiyesinin üst kısmında yer alan ormanlık arazide meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir ihbarda, söz konusu bölgede duran bir otomobilin hemen yanında tüfek ve kan izleri görüldüğü, ancak araç sahibine bir türlü ulaşılamadığı bilgisi aktarıldı.

Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, kayıp olduğu bildirilen Ümit Kiraz (30) isimli şahıs, aracının konumlandığı yerden yaklaşık 150 metrelik eğimli bir şarampolde hareketsiz vaziyette bulundu.

Arazinin dik yapısı ve ulaşımı güç konumu sebebiyle, AFAD ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için oldukça detaylı bir çalışma yürüttü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Kiraz’ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ne yazık ki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da tüyler ürperten olay: Ormanlık alanda terk edilmiş araç, tüfek ve 150 metre aşağıda ceset! - Resim : 1

Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu: “Eksiklerimizi gördük, devre arasında hepsini tamamlayacağız”Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu: “Eksiklerimizi gördük, devre arasında hepsini tamamlayacağız”Spor
Real Madrid'in Szoboszlai planı Arda Güler'i kızdırdı: ''Kendini beğenmiş ve geveze!''Real Madrid'in Szoboszlai planı Arda Güler'i kızdırdı: ''Kendini beğenmiş ve geveze!''Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya
Günün Manşetleri
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Çok Okunanlar
Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu
Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! 23 Kasım’da karanlığa hazır olun!
Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde? Yatırımcılar dikkat! 1+1 konutta en yüksek kira getirisi hangi şehirlerde?