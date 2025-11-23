Sakarya’da tüyler ürperten olay: Ormanlık alanda terk edilmiş araç, tüfek ve 150 metre aşağıda ceset!

Olay, Serdivan Selahiye Mahallesi'nde, ilçe belediyesine ait asfalt şantiyesinin üst kısmında yer alan ormanlık arazide meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir ihbarda, söz konusu bölgede duran bir otomobilin hemen yanında tüfek ve kan izleri görüldüğü, ancak araç sahibine bir türlü ulaşılamadığı bilgisi aktarıldı.

Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, kayıp olduğu bildirilen Ümit Kiraz (30) isimli şahıs, aracının konumlandığı yerden yaklaşık 150 metrelik eğimli bir şarampolde hareketsiz vaziyette bulundu.

Arazinin dik yapısı ve ulaşımı güç konumu sebebiyle, AFAD ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için oldukça detaylı bir çalışma yürüttü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Kiraz’ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ne yazık ki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.