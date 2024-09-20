Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü patlama meydana gelmişti. Olayda 30 kişi yaralanmış, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.