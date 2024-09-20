Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'daki bir makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U. tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı
Yayınlanma:

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü patlama meydana gelmişti. Olayda 30 kişi yaralanmış, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı - Resim : 1

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı - Resim : 2

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya patlama fabrika
Günün Manşetleri
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı
İsrail ordusu duyurdu: Kuzey cephesi muharebe planları onaylandı!
Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Özdağ belgelerle yalanladı
Çok Okunanlar
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024 Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Tehlike saçan variller: AFAD ve zabıta ekipleri harekete geçti Tehlike saçan variller: AFAD ve zabıta ekipleri harekete geçti