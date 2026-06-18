Sakat dizini değil sağlam bacağını ameliyat ettiler... 2 milyon liralık tazminat davası

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Selvihan Özdemir, gittiği özel hastanedeki doktor tarafından yanlış dizinden ameliyat edildi. Başka bir hastanede sakatlandığı dizinden ameliyat olmak zorunda kalan Özdemir, ilgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Kumluca'da yaşayan Selvihan Özdemir, 2024 yılında spor yaparken sağ dizinden sakatlanınca ilçedeki devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalede diz kapağı yerine oturtulan Özdemir'e ameliyat olması gerektiği söylendi. Özdemir'in ameliyatı, yaklaşık 2 ay sonra ilçedeki özel hastanede uzman doktor M.B.E. tarafından yapıldı. Operasyonun ardından kendine gelen Özdemir'in sakatlandığı sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiği anlaşıldı.

"SÖZLERİ BANA GÜVEN VERDİ"

2024 Ocak'ta spor yaparken sağ diz kapağının çıktığını ve bağların koptuğunu ayrıca kemiğinin uç tarafının kırıldığını belirten Selvihan Özdemir, arkadaşının tavsiyesi üzerine özel hastanede doktora gittiğini söyledi. Gittiği doktorlardan hiçbirinin ameliyatını yapmak istemediğini aktaran Özdemir, süreci şu sözlerle anlattı:

"O doktora gitmek zorunda kaldım. Birkaç kere muayene etti. 'Sağ dizinde şöyle sorunlar var. Bunları bunları yapacağız' diye anlattı. 'Gece gündüz bir sorun çıkarsa beni arayabilirsin' dedi. Sözleri bana güven verdi"

AMELİYAT ODASINDAKİ KORKUNÇ DETAYLAR

2024 yılı Mart ayında hastaneye ameliyat için yatış yapan Özdemir, hiçbir şekilde röntgen çekilmediğini ve sadece rutin işlemlerin yapıldığını belirtti. Doktorun ameliyat günü kendisini muayene etmeden sol bacağına işaret bıraktığını söyleyen Özdemir, ameliyat anını şu sözlerle aktardı:

"Bana, 'Nakil yapacağım. Kemik nakli bağ nakli yapılacak' dedi. Ben de 'Sol bacaktan alınıp sağ bacağa takılacak, o yüzden ilk önce sol bacağa işaret konuldu' diye düşündüm. İlacı verdiler, uyudum. Ameliyat esnasında sol bacağımdaki acıyla uyandım. Dedim ki 'Sol bacağım çok acıyor. Yanımdaki görevli 'Oradan da işlem yapılıyor, çok normal. Ben sana sakinleştirici vereceğim uyuyacaksın' dedi. Ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Yine cihazlar ötmeye başladı. O seslere yine uyandım. O esnada kendi aralarında konuştuklarını duydum. Doktor, 'Patellayı oturtamadım' diyor. Yine korktum ama ilacın etkisiyle uyumuşum"

Özdemir, bir süre sonra doktorun kendisini uyandırdığını belirterek, "Ameliyat bitti. Maar sol bacağıma dikiş yapıyorlar. Onları hissediyorum artık. 'Sağ bacağımın işlemi bitti. Sol bacağımın da işlemi bitecek, gideceğiz' diye düşündüm. Serviste sol bacağım yanmaya başladı. Ama sağ bacağımda herhangi bir şey hissetmiyorum. Örtüyü kaldırıp, baktığımızda doktor hiçbir problem olmayan sol bacağımı ameliyat yapmış. Sağ bacağımda hiçbir işlem yapılmamış. Olayın etkisiyle şok oldum." ifadelerini kullandı.

DOKTOR HATASINI KABUL EDİP TUTANAK İMZALADI

Başlangıçta doktorun hatasını kabul etmek istemediğini aktaran Özdemir, yaşanan tartışmaları ve sonrasındaki süreci şu şekilde dile getirdi:

"'Sıralama yanlış' dedi. 'Aslında ikisinde de sakatlık var' dedi. Biz bunu kabul etmedik tabi. Doktor sonunda hatasını kabul etti. 'Tüm tedavi ve masraflarını üstleneceğim' dedi. 'Size nasıl güveneceğiz? Burası özel hastane devlet kurumu değil' dedik. O da bize güvence verebilmek için bir tutanak imzalayacağını söyledi; hatalı ameliyat yaptığına dair. Tüm her şeyi kabul ettiğine dair kendi imzası bulunan tutanak verdi. İmzalı kağıdı verdiği akşamı jandarma geldi, ifademi aldı"

"Çektiğim acı bambaşka"

Selvihan Özdemir ve ailesi, doktor M.B.E. ile görüşüp konuyu anlattıktan sonra hatasını kabul eden doktordan tutanağı aldı ancak genç kadının mağduriyeti bitmedi. Özdemir, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asıl sakat olan sağ dizinden ameliyat edilmek zorunda kaldı. Yaşadığı süreci anlatan Özdemir, durumu şu sözlerle özetledi:

"Orada da yatağa bağlı şekilde yaşadım. 15 gün sonra gerçekten sakat olan sağ bacağından ameliyat oldum. Bir ay içinde iki bacağımdan da ameliyat olmuş oldum. Bir ay hastanede kaldım. Daha 30 yaşındayım, yatağa bağlı yaşadım. Annem babam bana bakmak zorunda kaldı. Hiç yürüyemedim. Bu yaşımda bez tutuldu bana. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Şu anda iki bacağımda da sorun var. Hiçbir sorun olmayan sol ayağımdan ameliyat yapıldı. Ameliyattan sonra daha fazla sorun yaşamaya başladım. Ayaklarım kıvrılmıyor. Koşamıyorum, hızlıca yürüyemiyorum. Çok uzun süre ayakta kaldığımda veya soğuk havalarda şişiyor. Bir saat oturursam kalkınca hemen yürüyemiyorum. Çökemiyorum."

ADLİ TIP RAPORU ALDI: 2 MİLYONLUK DAVA

Ailesinin bakımına muhtaç kalan ve işinden olan Özdemir, olanların ardından hukuk mücadelesi başlattı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan aldığı raporla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlayan Selvihan Özdemir, doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 'doktorun hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini' gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Süreci yakından takip eden Avukat Ayşegül İnal ise davanın gidişatına dair hukuki ayrıntıları şu ifadelerle aktardı:

"Malpraktis davalarında genelde mahkemelerin inceleme konusu, meydana gelen mağduriyet açısından komplikasyon sonucu olup olmadığıdır. Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir. Zira müvekkilimin hiçbir şikayeti olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk. Aynı zamanda tazminat davasını açtık. Süreç devam etmektedir"