Sakın Bu Saatlerde Yola Çıkmayın: Karayolları Genel Müdürlüğü 16 Eylül Haritasını Paylaştı!

16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı aksı olan TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü, Aydın-Denizli Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale hattı başta olmak üzere Türkiye'nin ana arterlerinde derz onarımı, köprülü kavşak yapımı, BSK üstyapı yenilemesi ve bölünmüş yol düzenlemeleri nedeniyle gece şerit aktarmaları, çift yönlü geçişler ve servis yolu yönlendirmeleri uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Molla Gürani Viyadüğü'ndeki gece bant aktarması ile gündüz rampa geçişlerine, otoyollardaki orta ve sol şerit kapatmalarına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumalarını, hız limitlerine ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

TEM OTOYOLU VE AYDIN-DENİZLİ HATTINDA KRİTİK ŞERİT DÜZENLEMESİ

O-2 TEM Otoyolu (Çamlık Kavşağı - Kavacık Kavşağı Arası): Molla Gürani Viyadüğünde derz onarım çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar süresince her akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 arasında Edirne istikametindeki trafik, bant değişikliği yöntemiyle karşı platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üzerine monte edilecek rampalar üzerinden kontrollü sağlanacaktır.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 16 ile 17. kilometreleri arasında hem Aydın hem de Denizli istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle her iki yönde de orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım sadece sağ şerit üzerinden kontrollü olarak verilmektedir.

Çeşmeli - Erdemli - Taşucu Otoyolu: Güzergahta sürdürülen yol bakım ve yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü şeritlerden sağlanmaktadır.

BAŞKENT ÇIKIŞI VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Ankara - Kırıkkale Yolu: Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Çorum - Ankara Yolu: Güzergahın 36 ile 38. kilometreleri arasında yürütülen İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları yapım işi kapsamında trafik kontrollü şekilde akmaktadır.

Aksaray - Ortaköy Yolu: Yolun 25 ile 27. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım geçici servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri - Kırşehir Yolu: İlk 0 ile 5. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

DOĞU, GÜNEYDOĞU VE KARADENİZ GÜZERGAHLARI

Diyarbakır - Siverek Yolu: Yolun 35 ile 37. kilometreleri arası (sağ eksen) yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı sol aks üzerinden tek şeritten çift yönlü olarak verilmektedir.

Gümüşhane - Bayburt Yolu: 15 ile 18. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Malatya - Kayseri Yolu: Güzergahın 8 ile 11. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları kapsamında trafik kontrollü sürdürülmektedir.