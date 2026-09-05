Sakın Bu Yollara Girmeyin: KGM 5 Eylül Cumartesi Yol Bültenini Yayınladı!

5 Eylül 2026 Cumartesi günü yayımlanan güncel rapora göre; İstanbul'da TEM Otoyolu viyadük onarımı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (O-5), Ankara-Niğde Otoyolu ve Mersin-Çeşmeli Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin kilit arterlerinde derz onarımı, kavşak kapatmaları, üstyapı ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle şerit kapatmaları, karşı yöne aktarmalar ve kavşak iptalleri uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle hafta sonu trafiğe çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumalarını, hız limitlerine ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen riayet etmelerini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

İSTANBUL VE İZMİR OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT KAPATMALARI

TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü (Çamlık - Kavacık Kavşakları Arası): O-2 Otoyolu üzerinde yer alan viyadükte derz onarım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar süresince Edirne istikametinde trafik gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılmaktadır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üstüne monte edilen özel rampalar üzerinden sağlanmaktadır. Çalışmalar her gün akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 arasında gece mesaisi şeklinde yürütülmektedir.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (O-5): Otoyolun Km: 307+200 – 309+600 aralığında bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit araç trafiğine kapatılmıştır. 3 Eylül'de başlayan uygulamanın 03.10.2026 tarihine kadar bir ay boyunca sürmesi planlanmaktadır.

BAŞKENT, NİĞDE VE MERSİN OTOYOL HATLARI

Mersin - Çeşmeli Otoyolu (Kuyuluk Kavşağı): Yürütülen kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Üstyapı çalışmaları nedeniyle güzergahta trafik kontrollü olarak verilmektedir.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Otoyoldaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım kontrollü olarak diğer açık şeritten sağlanmaktadır.

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara Yolu: Yolun 17 ile 20. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

MARMARA, EGE VE KARADENİZ BAĞLANTI YOLLARI

Sinop - Samsun Yolu: Karadeniz sahil aksının 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Samsun yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Dursunbey - Harmancık Devlet Yolu: Yolun 25 ile 29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey yönünden iki yönlü verilmektedir.

Denizli İl Sınırı - Çavdır - Söğüt Yolu: 18 ile 24. kilometreler arasındaki sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden sağlanmaktadır.

İnebolu - Küre - Kastamonu Yolu: Yolun 17 ile 25. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Giresun - Gümüşhane İl Sınırı - Şiran - Kelkit Yolu: Güzergahın 46 ile 53. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle trafik zaman zaman kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.