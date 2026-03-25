Sakın dokunmayın, bedeli bir servet! Diyarbakır'da açan o çiçeği koparan yanıyor!
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen ters laleler çiçek açtı.
Diyarbakır'ın doğa güzellikleri ile ünlü Çermik ilçesinde, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen ters laleler çiçek açtı.
İlçe sınırları içerisinde yer alan Gelincik Dağı'nda her yıl mart ayında filizlenen laleler, sunduğu görüntü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde doğal ortamda çıkan ters laleler, biyoçeşitlilik açısından büyük bir önem taşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutulan bu özel çiçekler, Çermik ilçesinde doğaya renk katarken yöre halkı tarafından da gönüllü olarak korunuyor.
Nesli tehlike altındaki türlerin devamlılığını sağlamak amacıyla, bu bitkilere zarar verenlere yönelik ağır yaptırımlar uygulanıyor.
Uygulanan sıkı tedbirler kapsamında, geçtiğimiz yıl doğadan kopartılan her bir ters lale için 577 bin lira idari para cezası kesiliyordu.
TÜRKİYE'DE 20'Sİ ENDEMİK 43 TÜR YETİŞİYOR
Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çeken ters laleler, ülke coğrafyasında geniş bir çeşitliliğe sahip. Botanik verilerine göre, Türkiye genelinde 20'si yalnızca bu topraklara özgü endemik tür olmak üzere toplam 43 ters lale türü bulunuyor.