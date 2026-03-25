Sakın dokunmayın, bedeli bir servet! Diyarbakır'da açan o çiçeği koparan yanıyor!

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde doğal ortamda çıkan ters laleler, biyoçeşitlilik açısından büyük bir önem taşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutulan bu özel çiçekler, Çermik ilçesinde doğaya renk katarken yöre halkı tarafından da gönüllü olarak korunuyor.