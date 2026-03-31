Sakın dokunmayın! Bir dal koparmanın cezası tam 700 bin TL...
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik ters laleler baharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Yılın sadece 20 günü canlı kalan ve koruma altında tutulan bu bitkiye zarar vermenin cezası bu yıl 700 bin liraya çıkarıldı.
Geçtiğimiz yıl ters lalelere zarar verenlere uygulanan 577 bin liralık ceza miktarı, bitkinin neslini korumak amacıyla yeniden güncellendi.
Yeni düzenleme ile birlikte endemik türe zarar veren kişiler, 700 bin lirayı bulan ağır idari yaptırımlarla karşılaşıyor.
Uygulanan yüksek ceza, bitkinin tahrip edilmesini engelleyerek türün devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.
Doğal yaşam alanı Şırnak ve bölgesi olan ters laleler, yöre halkı tarafından da yakından takip edilerek muhafaza ediliyor. Vatandaşlar, yılın sadece yirmi günü açan bu bitkilere gönüllü olarak sahip çıkıyor.
Çiçeklere yıllardır gözleri gibi baktıklarını belirten Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, "Bölgemizde ve Hakkari'de yetişiyor. Yılın 20 günü yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar verenlere devletimiz ağır cezalar veriyor" dedi.