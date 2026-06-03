Sakın dokunmayın, cezası 699 Bin Lira! Fotokapanlar devreye girdi

Halk arasında "kızıl gül" ya da "şakayık" olarak da bilinen ve koruma altında tutulan bu nadide çiçekler, doğada görsel bir şölen sunmaya başladı. Yılın yalnızca belirli bir döneminde yüzünü gösteren bu bitkiyi korumak için devlet kurumları ve doğaseverler adeta seferber olurken, çiçeklere zarar verenleri bekleyen cezalar ise dudak uçuklatıyor.

YALNIZCA MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA AÇIYOR

Kızılören ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede konumlanan Kisra Vadisi'nde, iki ayrı bölüm halinde bulunan yaklaşık 30 bin metrekarelik devasa alanda yetişen ayı gülleri, her yıl mayıs ve haziran aylarında doğayı süslüyor. Küme halinde açarak vadiyi adeta kırmızı bir halı gibi kaplayan çiçekler, bölgeyi bilen doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Ziyaretçiler bu eşsiz doğanın keyfini çıkararak hatıra fotoğrafları çektirirken, bitkilerin doğal yaşam alanlarının bozulmaması için çok sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

TEK BİR ÇİÇEK KOPARMANIN BEDELİ 699 BİN LİRA

Latince adı "Paeonia officinalis" olan bu özel bitki türünün neslini korumak ve çoğalmasını sağlamak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ortaklaşa özel bir koruma statüsü uyguluyor. Vadinin stratejik noktalarına yerleştirilen gizli kameralar ve fotokapanlar ile ayı gülleri 24 saat boyunca kesintisiz olarak izleniyor.

Doğal hayatı koruma kanunları kapsamında, bu koruma altındaki çiçeği koparmanın, yerinden sökmenin ya da herhangi bir şekilde zarar vermenin şahıslara yönelik cezası tam 699 bin 245 lira olarak uygulanıyor. Eğer çiçeklerin doğal habitatına bir kurum, şirket veya kuruluş zarar verirse, uygulanacak idari para cezası katlanarak tam 3 milyon 496 bin 767 liraya kadar yükseliyor.

"DÜNYADA SADECE BU BÖLGEDE BU KADAR YOĞUN"

Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünün muhtarı Mesut Altınkaya, bölgenin endemik yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

Halk arasında bu çiçekler ayı gülü olarak bilinir ama asıl adı şakayıktır. Bu güller Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çok sıkı bir şekilde muhafaza ediliyor. Zarar verilmesinin yaklaşık 699 bin lira gibi çok ağır bir cezası var. Nisan ayı sonunda tomurcuklanıp açmaya başlıyor ve haziran ayının ortalarına kadar bu güzellik devam ediyor. Şakayıkların özelliği biri açarken diğerinin kapanmasıdır. Toplamda 30 bin metrekarelik bir alanı kaplıyorlar. Bizim bölgemizde bu güller bir tek burada var, başka hiçbir yerde bu yoğunlukta göremezsiniz.

"FOTOKAPANLAR VE KÖYLÜLER EL ELE KORUYOR"

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız da ayı güllerinin korunması gereken milli bir miras olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

Bu şakayıklar her sene bu bölgede, tam da bu mevsimde doğayı canlandırır. Tamamen endemik ve yeryüzünde ender rastlanan bir bitki türü olduğu için gözümüz gibi korumamız gerekmektedir. Gülyazı köyü muhtarımız ve köy halkı bu konuda çok bilinçli. Onlar bitkiyi koruduğu gibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de yaban hayatını ve vadinin gizli bölgelerine yerleştirdikleri fotokapanlar ile burayı saniye saniye izleyip koruma altında tutuyor. Gelecek nesillere bu mirası aktarmak hepimizin görevidir.