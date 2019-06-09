"Sakin Şehir" Halfeti'de tatilde hareketlilik doruğa çıktı. Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm hareketliliği Ramazan Bayramı tatilinde doruğa çıktı.

Güneydoğu'da bozkırın ortasında bulunan, Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı eski Halfeti'yi, bayram dolayısıyla günlük 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti.Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te "Sakin Şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.Geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan Halfeti, bu yıl ise "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle daha çok ziyaretçi çekmeye başladı.Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal bayramdan bir ay önce bütün otellerin dolduğunu dile getirdi.Halfetiyi ziyaret eden yerli yabancı turist sayısının bu sezon 1 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.